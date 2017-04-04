40-летняя певица Елена Ваенга очень серьезно относится к традициям. Сейчас она соблюдает пост, который начался 27 февраля. К его окончанию артистка заметно похудела. Разумеется, это не было ее главной целью, но она с удовольствием похвасталась таким «побочным эффектом».

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Апр 4 2017 в 1:08 PDT

Меню артистки состоит из постных супов и горячих блюд, в особые дни она радует себя морепродуктами. Не исчезли из рациона и сладости, но все они приготовлены из разрешенных продуктов: соевого молока, сухофруктов, горького шоколада.

На время Великого поста Елена ограничила себя в еде, а фанатов — в возможности комментировать ее записи, поэтому мы не можем узнать их реакции на новые снимки звезды. Уверены: Елена получила бы массу комплиментов!

Фото: instagram.com