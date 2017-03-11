На прошлой неделе во время модного показа Ники Минаж удивила всех собравшихся откровенным нарядом. Ее грудь была открыта, а на соске блестела наклейка. Общественность по-разному отнеслась к поступку Ники. Елена Ваенга не поняла ее наряда.

Она выставила у себя в блоге смешную картинку с Ники и написала, что та сошла с ума. «Как говорит моя мама в погоне за модой и "неординарностью" можно совсем "крякнуть" головушкой», — написала российская певица.

Недоброжелатели заметили, что Ваенга не учла самого главного. Ники изобразила картину Пабло Пикассо, а Елена этого не поняла. «Она увидела произведение Пабло Пикассо и захотела сделать себе подобный наряд. Ее ничего не остановило, так как она уверена в себе, свободна в своем самовыражении, а вам, Елена, этого явно не хватает, раз вы нашли что судить и над чем смеяться!», — написали Ваенге.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)Мар 7 2017 в 11:11 PST

Певица резко отреагировала на такой комментарий. «Слава тебе Господи, что мне не хватает чего-то... Чего хватает этой чудной девчушке... Именно это мне и пытался дать в воспитании мой отец моя мать .... и моя бабушка, рожденная на кавказе. А вы « сударь» продолжайте умничать на просторах инета. И «дай бог» что бы это был свадебный костюм вашей дочки. Вы оцените. Ну и мать жениха вашего надеюсь тоже!», — ответила Ваенга.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com