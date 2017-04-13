Сегодня всемирно известная фигуристка Татьяна Навка празднует день рождения. Ее поздравляют с 42-летием коллеги и друзья, и одним из самых проникновенных оказалось сообщение, которое написала ее бывшая коллега Анна Семенович.

«Дорогая моя подруга! Когда дружишь с самого детства, вместе растешь и учишься понимать эту жизнь, большое счастье когда есть такой друг, как ты! Твои советы всегда меня воодушевляют на новые победы, твой смех заражает и радует, спасибо тебе, что ты есть в моей жизни. Будь счастлива, будь всегда такой какая ты есть. Ты прекрасна, люблю», — написала она.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Апр 13 2017 в 3:10 PDT

Судьба свела Анну и Татьяну в Москве, а объединило их фигурное катание. Несмотря на разницу в возрасте и опыте (Татьяна впервые вышла на лед в 1980 году, а Анна — 1983 году), им было о чем поговорить. Не поссорились они и из-за соперничества: однажды тренер Наталья Линчук посчитала, что для перспективного фигуриста Романа Костомарова, с которым Татьяна выступала за Россию с 1998 года, больше подойдет молодая Анна Семенович. Целый сезон они выступали вместе, а оставшаяся без пары Татьяна воспользовалась перерывом чтобы родить дочь, а летом 2000 года, выйдя на лед, приняла извинения Романа и снова начала кататься с ним.

Сейчас фигуристкам нечего делить: обе уже не участвуют в соревнованиях, что не помешало обеим устроить свою личную жизнь. Татьяна воспитывает чудесную дочку с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, а Анна — наслаждается общением с успешным бизнесменом и планирует обзавестись детьми.

Фото: instagram.com