В день рождения талантливой фигуристки и просто красивой женщины мы решили вспомнить других известных спортсменок, которые радуют миллионы людей не только своими профессиональными заслугами, но и яркой внешностью и харизмой.

Татьяна Навка

Татьяне Навке 13 апреля исполнилось 42 года. Олимпийская чемпионка завершила спортивную карьеру более десяти лет назад, однако с радаров общественной жизни не исчезла. Фигуристка стала участвовать в ледовых шоу, сниматься для различных журналов (особенно жаркой получилась фотосессияя для мужского издания Maxim), посещать светские мероприятия, а в августе 2015 года вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Анна Курникова

Еще одна яркая героиня нашего списка, которая уже вошла в историю не только как спортсменка, но и как яркая женщина и секс-символ. Самая юная участница Олимпийских игр в истории России и бывшая первая ракетка мира в парном разряде, Анна Курникова многих приобщила к большому теннису благодаря своей яркой внешности. Сейчас Анна пробует свои силы на телевидении, живет в Майами с бойфрендом, певцом Энрике Иглесиасом, и радует многочисленных подписчиков в Instagram своими снимками в бикини.

Алина Кабаева

Самая обаятельная и улыбчивая российская гимнастка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы, России и мира. Политический и общественнный деятель. Основательница благотворительного фонда и фестиваля художественной гимнастики. В общем, спортсменка, комсомолка и просто красавица.

Мария Шарапова

Мария Шарапова 19 апреля будет отмечать тридцатилетие. Список достижений теннисистки впечатляет. Мария стала одной из десяти женщин в истории, обладающих «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы). Спортом успехи Шараповой не ограничиваются: она один из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира и, как правило, всегда одна из самых ярких девушек на красных дорожках благодаря модельной внешности и прекрасному вкусу в выборе нарядов.

Яна Кудрявцева

Хрупкая блондинка Яна Кудрявцева установила рекорд, став в 15 лет самой молодой гимнасткой, получившей звание абсолютной чемпионки мира (ранее этот рекорд принадлежал Алине Кабаевой и Елене Карпухиной, выигравшим многоборье в 16 лет). После Олимпиады в Рио, где она завоевала серебряную медаль, Яна решила завершить карьеру из-за серьезной травмы. В любом случае, к 19 годам Кудрявцева сумела вписать себя в историю, и мы наверняка еще не раз услышим об этой талантливой спортсменке.

Маргарита Мамун

Маргарита Мамун обошла свою коллегу Яну Кудрявцеву и с Олимпиды в Рио вернулась с золотой медалью. Яркой внешностью и стройной фигурой Яна может похвастаться благодаря маме-гимнастке и папе-бенгальцу, морскому инженеру из Бангладеша.

Мария Баликоева

Журнал Maxim назвал Марию Баликоеву секс-символом российского гольфа. Мы полностью согласны. Не любите гольф? Просто посмотрите на Машу, в прошлом у которой десять лет учебы в балетной школе, на поле — и вы точно измените свое мнение. Баликоева является чемпионкой многочисленых турниров и дважды была удостоена звания лучшей гольфистки страны.

Юлия Ефимова

Четырехкратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов и просто красивая девушка, на которую всегда не только приятно, но и полезно смотреть — Юля заряжает позитивом и оптимизмом. Проверяли на себе.

Яна Егорян

Жгучая брюнетка, фехтовальщица Яна Егорян умеет добиваться поставленных целей и четко знает, чего хочет. «Женщина способна покорить весь мир. Я с 6 лет получаю то, что хочу. И не потому, что так сложилось, а потому, что умею добиваться», — заявила двукратная чемпионка Олимпийских игр в личном и командном первенстве.

Фото: Getty, Globl Look Press, East News, Instagram, Starface