Уже больше года популярная певица Анна Семенович состоит в отношениях с бизнесменом, личность которого тщательно скрывает, сообщают СМИ. На днях она дала серию интервью, в которых призналась, что была бы не прочь обзавестись детьми.

«Мне не кажется, что, если женщина не родила до 35-37 лет, это кошмар. Кому-то выпало стать матерью в 20 лет, кому-то нет. Я поздно созрела. Как уже говорила, до 23 лет не знала даже вкуса вина, жизни не видела, наивной была как ребенок. А вот сейчас наконец чувствую себя взрослой», — говорила она в интервью для «Теленедели».

«Когда-нибудь, я уверена, у меня будет двое детей. Один вполне может оказаться приемным. Мне давно хочется сделать счастливым хотя бы одного малыша, которому не повезло при рождении. И неважно, буду я в тот момент замужем или нет, мне по силам и самостоятельно поднять детей. Пока мой материнский инстинкт не проснулся, непонятно, какие мысли придут в голову, когда появится собственный ребенок. Вдруг что-то такое щелкнет и я начну рожать каждый год?» — цитирует ее издание Teleprogramma.

Впрочем, фанаты, следящие за жизнью любимицы в ее Instagram, уверены: материнский инстинкт у Анны проснулся, и уже давно. Недавно она стала «мамой» маленькой собачки:

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Янв 24 2017 в 1:24 PST

Артистка признавалась, что их свела судьба. Она относится к малышке как к собственному ребенку: одевает ее, берет с собой в поездки к морю, ходит с ней в салон.

Пресса выяснила, что в ближайшем будущем певица намерена отправиться в романтическое путешествие. Кто знает, возможно, из него она вернется с хорошими известиями?

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Ноя 21 2016 в 2:12 PST

Фото: instagram.com