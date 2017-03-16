Личная жизнь Анны Семенович — тайна для окружающих. Поговаривают, что она встречается с успешным бизнесменом и собирается даже родить или усыновить ребенка, но от прямых комментариев певица отказывается. Сегодня в своем блоге она рассказала, каким должен быть мужчина, чтобы она согласилась связать с ним жизнь.

«Я никогда не буду жить или общаться с человеком, если он тоже не развивается, не буду терпеть рядом с собой мужчину , который перестал меня вдохновлять из страха остаться в одиночестве на какое-то время», — призналась она.

Звезда не боится менять мужчин, и даже готова сменить наскучившую ей профессию. Она умеет контролировать свои эмоции и готова пожертвовать спокойствием ради новых свершений: «Лень и сомнения тоже иногда преследуют меня. Но я стараюсь натягивать вожжи и пришпоривать свои чувства, чтоб они работали на меня».

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Мар 16 2017 в 4:43 PDT

Пышногрудая красавица не готова останавливаться на достигнутом, и тем, кто рядом, приходится с этим мириться. «Мне всегда хочется двигаться вперед, изучать что-то новое, сниматься в разных шоу, петь разные песни. Я не из тех людей, кто ходит в один и тот же магазин или десятилетиями отдыхает в одном и том же месте. Мне интересно все изучать, везде побывать, узнать как живут другие культуры и конечно много мечтать! Стабильна я только в одном, в любви к жизни и к своим близким и этого вполне достаточно, чтоб развиваться и расти», — считает Анна.

Фото: instagram.com