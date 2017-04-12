На этой неделе Татьяна Навка делится в своем блоге фотографиями семейного отдыха. Фигуристка и ее 2-летняя дочь Надежда Пескова отдыхают на море, девочка нашла там нового друга. Малышка очень мило смущается при общении с ним, но ей приятно быть рядом, дети вместе жуют яблоки и держатся за руки. Мама делится фотографиями и видеозаписями, от которых ее подписчики просто в восторге!

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 10 2017 в 7:57 PDT

«Скромность украшает человека!», — написала Татьяна Навка под видеороликом. За 2 дня видео собрало почти 150 тысяч просмотров. «Адам и Ева», «Какой пухленок сладенький! Мамина дочка», «Такие сладкие ))) Отдых в Дубае самый лучший и отель у вас класс. Madinat Jumeirah (Mina Salam) узнала по полотенцам», — комментируют подписчики.

Мальчика зовут Марк, сообщает портал Letidor.

Сегодня мама опубликовала портрет юной красавицы в платочке. «Наша Надежда!!!!!!!! #надеждапескова», — написала она.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 12 2017 в 7:28 PDT

«Ах и хороша ваша Надежда», «На маму похожа, взгляд мамин», «Надо менять формат шоколада "Аленка" и изготавливать (переходить на) "Надежду", где главной изюминкой будет личико прекрасной девочки Нади. Опять же в косынке... чудесная)))», — отмечают поклонники.

Фото: instagram.com