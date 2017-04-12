На этой неделе Татьяна Навка делится в своем блоге фотографиями семейного отдыха. Фигуристка и ее 2-летняя дочь Надежда Пескова отдыхают на море, девочка нашла там нового друга. Малышка очень мило смущается при общении с ним, но ей приятно быть рядом, дети вместе жуют яблоки и держатся за руки. Мама делится фотографиями и видеозаписями, от которых ее подписчики просто в восторге!
«Скромность украшает человека!», — написала Татьяна Навка под видеороликом. За 2 дня видео собрало почти 150 тысяч просмотров. «Адам и Ева», «Какой пухленок сладенький! Мамина дочка», «Такие сладкие ))) Отдых в Дубае самый лучший и отель у вас класс. Madinat Jumeirah (Mina Salam) узнала по полотенцам», — комментируют подписчики.
Мальчика зовут Марк, сообщает портал Letidor.
Сегодня мама опубликовала портрет юной красавицы в платочке. «Наша Надежда!!!!!!!! #надеждапескова», — написала она.
«Ах и хороша ваша Надежда», «На маму похожа, взгляд мамин», «Надо менять формат шоколада "Аленка" и изготавливать (переходить на) "Надежду", где главной изюминкой будет личико прекрасной девочки Нади. Опять же в косынке... чудесная)))», — отмечают поклонники.
Фото: instagram.com