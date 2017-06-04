Личная жизнь Ирины Шейк и Брэдли Купера практически скрыта от глаз посторонних. Два месяца назад ангел Victoria’s Secret родила возлюбленному дочь, которую назвали Леа, а совсем недавно модель блистала на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Брэдли Купер в это время находится в Лос-Анджелесе на съемках своего режиссерского дебюта — фильма «Рождение звезды» (A Star Is Born).

«Ирина и ребенок чувствуют себя замечательно. Ее мама находится сейчас в городе и помогает с малышкой. Брэдли тяжело уезжать от них, когда нужно работать. Они с Ириной созваниваются по нескольку раз в день, проводят видеоконференции», — поведал источник, близкий к паре, порталу E!News. По словам инсайдера, отношения звездной пары никогда не были так крепки, как сейчас.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер встречаются с 2015 года. О рождении ребенка СМИ узнали через пару недель после счастливого события. Это связано с тем, что пара не хочет к себе и девочке привлекать излишнего внимания.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru, instagram.com