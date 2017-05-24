Два месяца назад 31-летняя Ирина Шейк стала мамой, и никто не ожидал увидеть ее в этом году на Каннском кинофестивале. Именно поэтому появление звезды на показе фильма «Сияние» режиссера Наоми Кавасе произвело фурор. И бурная реакция была вызвана не только тем, что модель вышла в свет впервые после появления на свет дочери Леа де Сен, но и тем, что выглядела она роскошно.

23 мая Шейк прошлась по красной дорожке в облегающем желтом платье от Versace, расшитым стразами. Особое внимание привлекло глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, а также высокий разрез на бедре, демонстрирующий стройные ноги. Образ модель дополнила босоножками в тон и аксессуарами.

В своем Instagram Шейк опубликовала фото с этого вечера и получила массу комплиментов от подписчиков, восхищающихся ее фигурой после родов.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Май 23 2017 в 5:57 PDT

«Офигенно! Человек недавно человека родил», «Безумно красивая!», «Блин, не могу глаз оторвать.....любуюсь такой красотой, хоть я и женщина.....Иринка, ну Вы просто Шикарная!!!», «Наша КРАСОТКА!», «Ты невероятная».

Фото: instagram.com, globallookpress.com