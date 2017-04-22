После того, как СМИ наконец-то узнали о родах супермодели Ирины Шейк, папарацци тщательно следят за ней. Однако Шейк удается скрывать малышку от фотографов. Ее видели на прогулке в магазин с мамой.

Для того, чтобы справиться с новорожденныой дочерью Леей, Ирина позвала на помощь маму, Ольгу Шайхлисламову. Модель опубликовала в своем блоге снимки с ней. Женщины прогуливаются в горах в спортивной одежде.

Публикация от irinashayk (@irinashayk)Апр 21 2017 в 12:38 PDT

Ранее еще перед родами в гости к беременной модели приезжала сестра Татьяна с детьми. Они ходили вместе в Диснейленд.

Напомним, модель Ирина Шейк родилась в Челябинской области в городе Еманжелинск. Ее папа Валерий Шайхлисламов был шахтером и рано умер от болезни легких. Девочек вырастила одна Ольга, которая работала преподавателем музыки.

Фото: instagram.com