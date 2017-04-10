Супермодель Ирина Шейк впервые стала мамой. Об этом сообщил представитель звездной пары изданию US Weekly. Как известно, девушка подарила малыша голливудскому актеру Брэдли Куперу еще две недели назад. Однако до сих пор новоиспеченные родители тщательно скрывали это. Пол ребенка пока известен лишь самой паре и ее близкому окружению.

По сообщениям портала E!News, Шейк и Купер уже выбрали для новорожденного несколько имен, безумно любят друг друга и не собираются останавливаться на одном ребенке.

Напомним, что Ирина и Брэдли начали встречаться в 2015 году. Спустя год, на показе Victoria's Secret, модель продефилировала в нижнем белье, продемонстрировав округлившийся живот.

Фото: Instagram, Global Look Press