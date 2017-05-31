Чуть больше двух месяцев назад, 21 марта, известная модель Ирина Шейк стала мамой. Она родила Брэдли Куперу дочь, малышке дали имя Леа де Сьен. Уже сейчас молодая мама получает массу комплиментов по поводу свой фигуры.

Несколько дней назад Ирина Шейк блистала в Каннах. Для своих выходов она выбирала вечерние платья «в пол», подчеркивающие уже стройные, но пока аппетитные формы. Она достойно смотрелась и на фоне подруг — моделей Лары Стоун и Даутцен Крез. А фотографии, которыми она делилась в своем блоге, вызвали сомнения у подписчиков: а был ли ребенок.

Впрочем, у представителей прессы сомнений нет: конечно, был. Во-первых, иностранные СМИ публиковали свидетельство о рождении малышки. Если предположить, что оно было фальшивым, у российских СМИ есть другое доказательство: слова Ксении Собчак, которая опубликовала полный зависти пост в своем блоге. И, наконец, фотографии.

Папарацци удалось сфотографировать Шейк с коляской в Санта-Монике. Несмотря на темные очки, шапку и неприметный наряд all black, Ирину узнали: мужские ботинки, свободные кожаные брюки, объемная толстовка сидели на модели так, будто с прогулки она собиралась отправиться на модный показ. Сфотографировать малышку, однако, не удалось: мама надежно скрыла ее от посторонних глаз, накрыв коляску пеленкой.

Фото: globallookpress.com