Карьера оскароносной актрисы Рене Зеллвегер не была простой. Она штурмовала Голливуд дважды: первый раз — по собственному желанию, второй раз — по настоянию Мэтью Макконахи. Именно он убедил ее переехать в Лос-Анджелес, и именно благодаря ему мы знаем забавную Бриджит Джонс имено такой, какой мы ее полюбили.

В начале своей карьеры Рене часто менялась в зависимости от ролей, была и блондинкой и брюнеткой, худела и толстела. Именно Зеллвегер выбрали в пару Тому Крузу для фильма «Джерри Магуайер» (1996), а роль Руби Тьюс в фильме Энтони Мингеллы «Холодная гора» принесла ей премию «Оскар» в категории «лучшая актриса второго плана».

Постоянные перепады веса вкупе с желанием остаться молодой сыграли с лицом актрисы злую шутку. В 2014 году, когда 45-летняя Рене появилась на мероприятии американского журнала Elle, ее узнал не каждый. Журналисты долго гадали, что же так сильно повлияло на внешность Зеллвегер. Позже она дала исчерпывающий комментарий, после которого интерес к этой теме поутих.

Мы проследили, как менялась актриса с начала своей карьеры и, воспользовавшись приложением FaceApp, представили, какой она станет через 20-30 лет.

Впрочем, хорошие косметологи и пластические хирурги, а также рецепт вечно молодой Шэрон Стоун могут не дать Рене так сильно состариться. Судя по последним ее снимкам, она на верном пути:

Фото: globallookpress.com