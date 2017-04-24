Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер отмечает сегодня 48-летие. Желаем актрисе радовать поклонников интересными ролями и меньше экспериментировать с омолаживающими процедурами. В 2014 году на вечеринке Women in Hollywood звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» удивила всех новым лицом: исчез ее знаменитый прищур, изменилась форма губ, кожа была неестественно натянута. Да что там! Многие вообще не узнали Рене. Зеллвегер прочитала многочисленные негативные отзывы о своей новой внешности, внимательно посмотрела на себя в зеркало и вернула себе прежнее лицо.

Саша Project

Исполнительница хита «Мне просто очень нужен ты» тысячу раз пожелала о том, что согласилась на пластические операции. Певица обратилась к врачам, чтобы исправить носовую перегородку, в итоге «специалисты» насоветовали арститке кучу операций и буквально перекроили ей все лицо. На днях Саша выиграла суд против изуродовавших ее людей: «4 года судов и ожиданий! 4 года я хожу с бомбой в груди! Боюсь, что обвиснет нос и вывалятся зубы! И не могу это исправить, все эти 4 года! Так как это единственное доказательство халатности врача!! Сегодня рассматривалась апелляция в Мосгорcуде! О выплате клиникой "БИОС" в мою сторону 2200000₽! И суд решил оставить сумму неизменной!».

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит уже несколько лет расстраивает поклонников результатами неудачных и многочисленных визитов к пластическим хирургам. Недавно актриса откровенно рассказала, что всеми силами старалась сохранить свою молодость, так как очень боялась стареть. В итоге она слишком увлеклась и не смогла вовремя остановиться: «Я осознала, что злоупотребила пластикой, когда услышала обидные замечания в свой адрес. Люди говорили: "О Боже, что она наделала!" Мне было так больно это слышать... Я пошла к другому врачу, и он начал исправлять то, что сделал предыдущий хирург. Все это было ужасно!».

Кэтрин Зета - Джонс

Актрисе срочно нужно найти правильных специалистов, которые не будут портить ее природную красоту. Судя по ее недавнему выходу в свет, пока она таких не нашла. На премьере финального эпизода телесериала «Вражда» Кэтрин Зета-Джонс появилась перед прессой в белом костюме с глубоким декольте, продемонстрировав окружающим стройную фигуру. Однако многие отметили не столько подтянутое тело актрисы, сколько изменившееся от многочисленных уколов ботокса лицо. «У Кэтрин на протяжении всего мероприятия было одно и то же, будто застывшее выражение лица с легкой ухмылкой. Возможно, это последствия введения ботокса или неудачной подтяжки нижней трети лица», — сообщили западные СМИ.

Алекса

Выпускница «Фабрики звезд» Александра Чвикова, запомнившаяся всем в образе свежей, милой, юной девочки с ангельским лицом, после шоу изменилась до неузнаваемости. Алекса так увлеченно увеличивала губы, что ее стали называть жертвой пластической хирургии. Сейчас девушка снова выглядит более естественно, а ее подписчики в Instagram умоляют ее прекратить эксперименты.

Николь Кидман

Актриса призналась, что эффект от инъекций ботокса ей сначала так понравился, что она слишком увлеклась этой омолаживающей процедурой. В итоге лицо Николь стало неповиджным и для актерской карьеры, мягко говоря, не очень подходящим. Кидман заявила, что отказалась от уколов, однако таблоиды и специалисты считают, что лицо звезды по-прежнему напоминает маску. Кроме того, губы и щеки Килман стали pаметно более пухлыми.

Донателла Версаче

Имя Донателлы Версаче уже стало синонимом пластической хирургии. Глава модного Дома Versace смело и с удовольствием вносит изменения в природный ландшафт на своем лице, отходя все дальше от первоисточника. Многие считают, что Донателла безвозратно испортила свою внешность, а сама она вполне довольна результатом.

Маша Малиновская

Телеведущая не скрывает, что в кабинете пластического хирурга была не раз. Маша увеличивала губы, корректировала форму носа и уменьшала грудь. Последняя процедура удалась не с первого раза: «Мало того, что моя грудь до сих пор сильно болит, так он еще и умудрился сделать соски несимметричными, хотя перед операцией измерял все пропорции. Но это еще не все. Грудь вышла разного размера: одна - второго, другая - третьего».

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер, отметив 60-летний юбилей, не слишком удачно омолодилась. Актрисе не только убрали морщины, приподняли веки и сделали ряд других процедур, но и изменили черты лица.

Микки Рурк

Коллега Ким Бейсингер по фильму «9 1/2 недель» Микки Рурк вообще потерял свое лицо. Дело в том, что Рурк не только актер, но и профессиональный боксер. На ринге лицо Микки, которое сводило с ума миллионы женщин, за несколько превратили в мессиво, а хирурги собрали нечто новое из того, что осталось.

Дженис Дикинсон

Модель Дженис Дикинсон так отчаянно пыталась сохранить свою природную красоту, что в гонке за молодостью только усугубила ситуацию. Тот случай, когда возрастные изменения могли бы смотреться гораздо симпатичнее результата дорогостоящей работы пластических хирургов.

Джоан Риверз

Актриса Джоан Риверз перенесла более 700 (!) и на торжестве по случаю своего 79-го дня рождения не смогла задуть свечи на торте: «На моем дне рождения я даже не могла задуть свечки на торте — все лицо стянуто. Вы можете меня спросить о чем угодно, а я в ответ буду только говорить «угу», едва двигая губами».

Жаклин Сталлоне

Мама Сильвестера Сталлоне прочно заняла место в рейтингах жертв пластической хирургии. К 95 годам астролог Жаклин Сталлоне сделала столько операций, что уже сама не помнит, сколько раз ложилась под нож хирурга.

Джослин Вильденштейн

Даже Микки Рурка и Жаклин Сталлоне можно назвать неопытными новичками в мире пластической хирургии по сравнению с Джослин Вильденштейн. Жена миллиардера Алека Вильденштейна решила лечь под нож в 32 года, чтобы больше нравиться супругу. Бизнесмен очень любил пантер, львиц и других представителей семейства кошачьих, которые стремительно наполняли их дом. Джослин превратилась в женщину-кошку, но супруга не удержала. Алек Вильденштейн в итоге женился на мололой русской модели Любови Ступаковой, которая была моложе его на 34 года. Джослин не пала духом: продолжила визиты к хирургам, а новости о ее бурной личной жизни регурярно появляются в таблоидах.

Фото: Getty, East News, Global Look Press, Instagram