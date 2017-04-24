В этот уикенд актриса Шэрон Стоун, которая вместе с сестрой Келли помогает фонду Lupus LA, посетила «Оранжевый бал» в Лос-Анджелесе. Его цель — привлечение внимания и сбор средств для борьбы с болезнью под названием «волчанка». Актриса произвела неизгладимое впечатление, выбрав для мероприятия полупрозрачное платье в золотистых тонах.

Несмотря на цвет, огромное количество пайеток, кружево и не совсем выгодный крой, оно вовсе не полнило свою обладательницу. Бежевые туфли на каблуке вытягивали силуэт, также нужно отдаль должное фигуре актрисы.

59-летняя Шэрон не боится смелых декольте и выглядит невероятно женственно как в платьях, так и в брюках. Просматривая фотографии с премьер, несложно заметить, как тянутся к актрисе все присутствующие в зале мужчины.

Секрет великолепной фигуры и обаяния женщины прост: она ведет здоровый жизни, занимается спортом и относится к жизни крайне позитивно, позволяя себе все, что приносит радость на данный момент. Выпить бокал вина, прогулять работу или завести роман с молодым мужчиной — почему бы и нет, уверена звезда.

Фото: globallookpress.com