Сегодня, 21 марта – Всемирный день человека с синдромом Дауна. Принято считать, что люди, родившиеся не такими как все, ограничены в своих возможностях: они не могут работать и ничего не могут делать самостоятельно, не могут учиться в школе, спорт и творчество не для них. Золотой и бронзовый призер Чемпионата Европы по плаванию DSISO в Лоано (Италия) Мария Будина, актер театральной студии, неоднократный Чемпион России по жиму штанги, обладатель кубка Европы и Мира Влад Ситдиков, стажер в иностранной компании Voerman Гриша Данишевский и другие ребята при поддержке благотворительного фонда «Синдром любви» докажут, что это не так.

Для этого сотрудники фонда придумали проект #МЕДИАСИНДРОМ: в эфире новостей на телеканале «Дождь», в программе «Все на Матч!» телеканала «МАТЧ» и в прямом эфире проекта социальной сети Вконтакте VK Live молодые люди с синдромом Дауна на один день станут телеведущими и журналистами.

Ребята обсудят новости с телеведущими телеканалов «Дождь» и «МАТЧ ТВ», а также возьмут интервью у Тутты Ларсен, Анны Семенович и Дмитрия Диброва в прямом эфире. Включайте новости на телеканале «Дождь» сегодня в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, программу «Все на Матч!» в среду, 22 марта, с 7.30 до 9.00, а также следите за эфирами VK Live с 17.00 и до 18.30.

Для того, чтобы разрушить стереотипы, ребята также сняли видеоролик, в котором они отвечают на откровенные вопросы о себе, своей жизни и разрушают мифы о людях с синдромом Дауна. Возможно, вы будете сильно удивлены:

Ребята с синдромом Дауна, принимающие участие в проекте, многого достигли, потому что им помогали.

Фото: архивы пресс-служб