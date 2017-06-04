В январе этого года 36-летняя Катя Гордон во второй раз стала мамой — на свет появился Серафим. Роды были тяжелые, малыш родился раньше срока, а сама Катя чуть не умерла, о чем впоследствии рассказала в своем блоге. Как и многие другие знаменитости, Гордон не спешила показать младшего ребенка общественности.

Однако сегодня в Instagram звезды появилось милое фото с сыновьями, которое Катя сопроводила такой подписью: «Немного о математике... количество детей никак не влияет на Любовь к вам мужчины, даже если дети или не все дети биологически не его. Комплексат бросит вас и с шарпеем, а сильный разделит ответственность и будет тайно гордится вами, что вы смогли, справились... женщина после 30 действительно больше пугает тем, что детей у неё нет (ни в коем случае не хочу обидеть тех, у кого не вышло...) поэтому милые мои, посмотрите на мою счастливую - бедовую - кайфовую жизнь и забудьте о том, что ребёнком можно привязать или оттолкнуть. Дети должны быть! Это право рождаться было однажды и у вас... не бойтесь ничего, даже если биопапан оказался мудаком. Вы справитесь и вас точно точно полюбят;) вот такое запоздалое послание на 1 июня;) только сформулировала;)»

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Июн 3 2017 в 11:58 PDT

Напомним, старший сын Кати — 4-летний Даниил — родился в ее браке со скандально известным адвокатом Сергеем Жориным. Сейчас знаменитость состоит в отношениях с 45-летним бизнесменом Игорем Мацанюком. По слухам, влюбленные уже подали заявление в ЗАГС и готовятся к свадьбе.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com