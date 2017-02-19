Новость о том, что у Кати Гордон родился сын, подтвердил ее представитель. «Катя действительно уже родила. К сожалению, я не знаю всех подробностей, Катя сейчас в роддоме с сыном и не хочет, чтобы ее тревожили», — рассказал он журналу StarHit.

Сама журналистка отключила мобильный телефон и пока не выходит на связь. Последняя запись Кати в Instagram гласит: 19 февраля она пошла прогуляться по центру Москвы, где у нее внезапно отошли воды. В итоге она срочно поехала в ближайший роддом, сообщает WMJ.

Когда ты вышел прогуляться в центр .... и у тебя отошли воды.... Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Фев 19 2017 в 7:52 PST

О беременности Кати Гордон стало известно в октябре. Тогда она заявила, что находится в интересном положении, но за отца будущего ребенка замуж выходить не спешит: хочет сначала ближе узнать мужчину и быть в нем уверенной. Напомним, у Кати подрастает четырехлетний сын Даниил от первого брака с адвокатом Сергеем Жориным. Он уже придумал имя для младшего брата — Даниэль.

Поздравляем Катю Гордон с рождением сына!

Фото: Instagram