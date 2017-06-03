Кристина Асмус и Гарик Харламов стали родителями три года назад, однако, продолжительное время никто не видел лица малышки Анастасии. На всех снимках с ней, появляющихся в блогах актеров, девочка запечатлена со спины или сбоку. Как объясняют сами знаменитости, они не хотят лишней публичности для Насти. Однако, сегодня в Instagram Кристины появился видеоролик: мама сняла дочку, которая старательно чистит зубы. «Мама, когда чистят зубки, не отвлекаются», — говорит девочка.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)Июн 3 2017 в 12:38 PDT

В отражении зеркала немного видно лицо девочки, и многие подписчики актрисы обратили на это внимание: «На папу, по-моему, похожа», «Кристиночка, у вас чудесная доченька, умница и красавица — вся в родителей», «Какая милашка!».

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а в январе 2014 года Кристина родила дочь.