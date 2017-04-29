Певица и юрист Катя гордон стала гостем передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Она рассказала и о браке с Александром Гордоном, и о втором неудачном браке с Сергеем Жориным. Оказалось, проблемы со звездным адвокатом Жориным были у нее практически с первых дней.

«До Сергея у меня были отношения с очень творческим человеком, а Сергей — он с земли. Он всего добился сам. Я решила, что вот этот мужчина мне подходит, потому что с ним мы на все скопим — и на квартиру, и на машину», — рассказала Катя о начале отношений. По е мнению, она могла догадаться, что брак будет неудачным. «Мы сразу стали жить вместе и через месяц поженились. Мы очень быстро сошлись, и я не обратила ни на что внимание. Я могла бы обратить внимание, что он вспыльчивый человек и бьет в парковочный аппарат кулаком, когда злится, а он мог бы обратить внимание на то, что я в своем мире фантазий и поэзии, что мы не выживем вдвоем», — считает певица.

Гордон вспомнила, что когда была беременна, Сергей ей много изменял. Она это знала, но ничего не могла поделать. Среди возлюбленных адвоката была певица Анна Седокова. «Когда я была беременной, Сергей стал популярным человеком, на него начали вещаться женщины. И Аня Седокова делала селфи с ним из моей спальни, а я беременная. Я ей говорю: «Ань, все замечательно и круто, но это нечестно, дайте мне родить». Она стала всё отрицать, чем, кстати, очень разочаровала Сергея. Она спасовала передо мной и он с ней расстался», — рассказала Гордон.

Катя призналась, что Сергей не извинился перед не за побои. И до сих пор не общается с сыном Даниилом, хотя Жорин сделал ДНК-тест и уверен, что мальчик его.

Сейчас Катя в новых отношениях. У нее родился второй сын Серафим, однако пока, по признанию Кати, ей больше всего помогают с малышом мама и няня.

Фото: instagram.com