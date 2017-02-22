Катя Гордон на днях родила второго сына, о чем сообщил ее представитель. Сама журналистка отключила телефон и не выходила на связь. Как выяснилось, Гордон было совсем не до этого: она очень тяжело перенесла роды, во время которых врачи буквально боролись за ее жизнь. К счастью, самое страшное позади.
«С 19 на 20 я, оказывается, чуть не померла... Не буду грузить вас терминами, но из-за сращения кое-чего кое с чем ночка выдалась очень непростой для всей больницы и десятков врачей, которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... Вот первый день в себе... И спешу вам сказать: привет, спасибо тем, кто спас. Может, я не лучший кандидат на пожить, но есть как есть. Сын в норме», — рассказала она в Instagram.
С 19 на 20 я, оказывается , чуть не померла... не буду грузить вас терминами но из-за сращение кое-чего кое с чем... ночка выдалась очень не простой для всей больницы и десятков врачей которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... вот первый день в себе... и спешу вам сказать; привет...спасибо тем,кто спас. Может я не лучший кандидат на пожить... но но есть как есть. Сын в норме
О беременности Кати Гордон стало известно в октябре. Тогда она заявила, что находится в интересном положении, но за отца будущего ребенка замуж выходить не спешит: хочет сначала ближе узнать мужчину и быть в нем уверенной. Напомним, у Кати подрастает четырехлетний сын Даниил от первого брака с адвокатом Сергеем Жориным. Он уже придумал имя для младшего брата — Даниэль.
Фото: Instagram, globallookpress.com