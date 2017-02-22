Катя Гордон на днях родила второго сына, о чем сообщил ее представитель. Сама журналистка отключила телефон и не выходила на связь. Как выяснилось, Гордон было совсем не до этого: она очень тяжело перенесла роды, во время которых врачи буквально боролись за ее жизнь. К счастью, самое страшное позади.

«С 19 на 20 я, оказывается, чуть не померла... Не буду грузить вас терминами, но из-за сращения кое-чего кое с чем ночка выдалась очень непростой для всей больницы и десятков врачей, которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... Вот первый день в себе... И спешу вам сказать: привет, спасибо тем, кто спас. Может, я не лучший кандидат на пожить, но есть как есть. Сын в норме», — рассказала она в Instagram.

О беременности Кати Гордон стало известно в октябре. Тогда она заявила, что находится в интересном положении, но за отца будущего ребенка замуж выходить не спешит: хочет сначала ближе узнать мужчину и быть в нем уверенной. Напомним, у Кати подрастает четырехлетний сын Даниил от первого брака с адвокатом Сергеем Жориным. Он уже придумал имя для младшего брата — Даниэль.

Фото: Instagram, globallookpress.com