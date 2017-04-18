Известная журналистка, поэтесса и юрист Катя Гордон снова выходит замуж. Она подтвердила эту информацию в разговоре с корреспондентами журнала «7Дней». «Мы подали заявление в ЗАГС. Точную дату вам не скажу сейчас, оставлю в секрете», — сказала она.
Слухи о том, что скоро семейный статус знаменитости изменится, начали появляться после ее сообщения:
Заявление в ЗАГС было подано, предположительно, в этот день:
Катя еще больше накалила ситуацию своим стихотворением, которое она посвятила любимому:
Сегодня в своем блоге она написала: «Как известно, я не первый раз замужем. Первый брак был удачным с человеческой точки зрения и взаимопонимания, второй... Уже не помню. А сейчас я просто с тем, кого не сравниваешь, не анализируешь — просто он часть тебя. И каждый раз, особенно с тех пор, как я стала независимым публичным человеком, в мою жизнь ломились бабы или типомужики, которые считали возможным дать совет мне или моему близкому. Они хотели лезть в душу, лезли в прямом смысле в кровать... Их дико давила жаба, они задыхались от наших улыбок. Но самое интересное: дело оказалось не в них, этих сплетниках и неудавшихся чьих-то женах. А в Мужчине. Я так недавно поняла, что в правильных отношениях они — ничто, пыль, забавные карлики из забытых сказок. И вот мой совет: не пытайтесь бороться с теми, кто желает вам зла. Просто найдите того, кому действительно будет плевать на сплетни — он окружит вас любовью и заботой и только пожалеет, что рядом были те, кто требовал пояснений на каждую недобрую сплетню».
На днях СМИ раскрыли, кто же стал избранником Кати.
Мне всю жизнь нравились угловатые, лохматые, потасканные героини арт - фильмов с безразличными глазами... мне казалось что степень их отрешения и есть сила... они смотрят на мир прозрачными глазами, держат в руках косяк или бокал и попирают каноны женственности и благополучия... я стала себе нравиться только оставив юность позади. Я приближаюсь к своему идеалу... осталось найти безразличие... @multikov жду фот
Фото: instagram.com