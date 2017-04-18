Известная журналистка, поэтесса и юрист Катя Гордон снова выходит замуж. Она подтвердила эту информацию в разговоре с корреспондентами журнала «7Дней». «Мы подали заявление в ЗАГС. Точную дату вам не скажу сейчас, оставлю в секрете», — сказала она.

Слухи о том, что скоро семейный статус знаменитости изменится, начали появляться после ее сообщения:

Домой. Да... мой. Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Апр 9 2017 в 8:38 PDT

Заявление в ЗАГС было подано, предположительно, в этот день:

Решила немного подпортить свой мамский образ. Хулиганскую составляющую моей натуры не вытравить. Хороших выходных, зайцы! Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Апр 15 2017 в 7:03 PDT

Катя еще больше накалила ситуацию своим стихотворением, которое она посвятила любимому:

#стихикатигордон #любимому Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Апр 16 2017 в 1:36 PDT

Сегодня в своем блоге она написала: «Как известно, я не первый раз замужем. Первый брак был удачным с человеческой точки зрения и взаимопонимания, второй... Уже не помню. А сейчас я просто с тем, кого не сравниваешь, не анализируешь — просто он часть тебя. И каждый раз, особенно с тех пор, как я стала независимым публичным человеком, в мою жизнь ломились бабы или типомужики, которые считали возможным дать совет мне или моему близкому. Они хотели лезть в душу, лезли в прямом смысле в кровать... Их дико давила жаба, они задыхались от наших улыбок. Но самое интересное: дело оказалось не в них, этих сплетниках и неудавшихся чьих-то женах. А в Мужчине. Я так недавно поняла, что в правильных отношениях они — ничто, пыль, забавные карлики из забытых сказок. И вот мой совет: не пытайтесь бороться с теми, кто желает вам зла. Просто найдите того, кому действительно будет плевать на сплетни — он окружит вас любовью и заботой и только пожалеет, что рядом были те, кто требовал пояснений на каждую недобрую сплетню».

На днях СМИ раскрыли, кто же стал избранником Кати.

Фото: instagram.com