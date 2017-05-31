У популярной певицы Анны Седоковой подрастают две красавицы-дочки. В декабре старшей из них исполнилось 12 лет, и на днях мама решила, что им пора выходить в свет вместе. «Это мы с Алиной. И наша первая красная (она же малиновая) дорожка», — написала в своем блоге гордая мать.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Май 30 2017 в 7:29 PDT

Решение появиться на мероприятии мама и дочь приняли спонтанно, и за день до «дня икс» у девушки не было платья. Свой черный экстравагантный наряд с юбкой-мини и шлейфом из фатина в пол Алина взяла в аренду.

Публикация от Alina Belkevych (@lalina_one)Май 28 2017 в 6:09 PDT

Сверкающее серебристое платье ее мама купила в Лос-Анджелесе перед самым вылетом в Москву. «Мой первый выход после третьего крохи. Как я трепетно выбирала платье», — рассказала певица сегодня.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Май 30 2017 в 4:15 PDT

Так нарядные красавицы посетили церемонию вручения премий телеканала RU.tv, и мероприятие оставило у Алины только приятные впечатления. «У нас короче всегда так дни проходят ))) Алина танцует, а мама фоткается. Ru tv был очень веселый и мне очень понравилось! Спасибо за всю Поддержку», — написала девочка в блоге под забавным видео.

Публикация от Alina Belkevych (@lalina_one)Май 29 2017 в 11:17 PDT

Напомним, что в апреле Анна Седокова стала мамой в третий раз. Звезда заранее заключила контракт с элитной клиникой Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, роды были сложными. Несмотря на это, уже через пять дней артистка зажигала на вечеринке друзей, через неделю щеголяла в купальнике, а через две — похвасталась «кубиками» на прессе.

Фото: instagram.com