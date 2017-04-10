34-летняя Анна Седокова теперь может смело называть себя многодетной мамой. У артистки появился сын. Роды прошли в популярной среди западных звезд клинике Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Как известно, Анна заранее уехала в США, чтобы подготовиться к появлению малыша. По слухам, отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров.

О своем интересном положении Анна рассказала в феврале этого года, опубликовав снимок в Instagram.

«С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою Семью. Вы уж простите меня,что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство», - подписала фото певица.

Напомним, что у артистки есть две дочери. От первого брака со спортсменом Валентином Белькевичем Седокова воспитывает 12-летнюю Алину, и от второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским – 5-летнюю Монику.

Фото: Instagram