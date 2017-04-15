Анна Седокова совсем недавно стала мамой в третий раз. Она откровенно рассказывала, с чем сталкивалась во время беременности и показала фотографии из роддома сразу после родов. Вчера она решилась оставить малыша дома и пойти на встречу с друзьями.

Молодая мама находится в Лос-Анджелесе, где давали концерт Михаил Галустян и Александр Ревва. Анна решила передохнуть и развеяться.

«Когда вчера днём мне позвонил любимый @navatskiy и спросил где и я и какие у меня планы на вечер, я сказала, что какие же могут быть планы у мамы только что вылупившегося малыша. Буду дома. Но сегодня же первый концерт @m_galustyan и @arthurpirozhkov в Америке и ребята тебя приглашают!! Невозможно - подумала я. Позвонила @rudovanata и сказала, что это наш последний вечер перед ее отлетом. Малыш тихо сопел в кроватке и кажется всем своим видом давал знать- мама, иди )))», — написала Анна в блоге.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Апр 14 2017 в 9:52 PDT

Однако вместо поддержки поклонников Седокова получила сотни злобных комментариев. Многие осудили ее за то, что она бросила малыша сразу после рождения, позволила себе веселиться с друзьями и провести вечер вне дома. Анна не стала молчать и ответила обидчикам.

«Утром я зашла почитать комменты к фото и прекратила на десятом. Грозные женщины упрекали меня в том, что я вышла на пару часов из дома... Почему то мне кажется , что эти женщины никогда не были беременны и немного не понимают, через что приходится проходить девочкам в это время. Ты стараешься ограничивать себя во всем, думаешь прежде всего о бэбике. Пролистывая ленту Инстаграм , ты видишь своих счастливых подруг танцующих на столе в клубе, дальше ночью в кино, после утром в спортзале. А ты поглаживаешь своё увеличенное на 20 кг тело, еле поднимаешься уже с кровати, чтоб дойти до кухни за водичкой, мажешь себя как бабушка мазью, чтоб не так болела спина и засыпаешь, потому что ночью явно проснёшься раз 6 от изжоги, боли и ещё сбегать в секретное место 16 раз. И бесспорно это самые счастливые моменты в жизни, но так хочется, хоть на часик в эту веселую беззаботную жизнь, где главная проблема вечера выбор между личе или аpple мартини», — объяснила свою позицию певица.

В заключении она добавила, что не жалеет о поступке: «Я точно знаю одно ! У счастливых родителей счастливые дети , а рождение ребёнка не означает крест на личной жизни , карьере или развитии женщины ! Это НАЧАЛО», — написала она.

Публикация от Артур Пирожков (@arthurpirozhkov)Апр 14 2017 в 1:08 PDT

(Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com