10 апреля певица Анна Седокова стала многодетной мамой. Ее третий ребенок родился в элитной клинике Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Через пять дней певица впервые вышла в свет, через неделю показала фигуру в купальнике. Вчера певица окончательно вернулась в спорт и поучаствовала в первой полноценной тренировке, но уже сейчас ей есть чем гордиться. Пресс артистки выглядит почти идеальным!

«Если не ты, то кто то другой. А нужно, чтоб ТЫ #МамаТрех #ЯВозвращаюсь #Дажененадейтесь #АнютиныМамы», — написала она под новым снимком в Instagram.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Апр 27 2017 в 7:37 PDT

«Вроде не давно родила, а живот такой с прессом подтянутый! Молодец, и не скажешь что родила», «Ань так быстро исчез куда твой живот?», «Фигасе)) уже пресс есть», «Ты крута!!!! Респект!!!», — восхитились подписчики.

Напомним, что всего у Анны Седоковой три ребенка: 12-летняя Алина, которая родилась в браке с спортсменом Валентином Белькевичем, 5-летняя Моника, она родилась в браке певицы с бизнесменом Максимом Чернявским, и новорожденный малыш, по сообщениям СМИ, его отец — бизнесмен Артем Комаров.

Фото: instagram.com