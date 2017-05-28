27 мая в Москве прошла торжественная церемония вручения VII Русской Музыкальной премии телеканала RU.TV, собравшая весь цвет отечественного шоу-бизнеса. По малиновой дорожке в своих лучших нарядах прошли Полина Гагарина, Ани Лорак, Анна Седокова, Кети Топурия, Наталья Подольская и другие звездные красавицы и красавцы. Не все наряды пришлись по вкусу требовательному зрителю. Так, например, наряд «Зены — королевы воинов», который выбрала для красной дорожки Ольга Бузова, подписчики знаменитости раскритиковали.
«Прикид дешевый, понты не к месту были вчера, короче, зазвездилась!!!», «Такой дешевый наряд», «Оля, верни детям игрушечные пластмассовые доспехи, купленные в Ашане в детском отделе...», «Полная безвкусица» —прокомментировали фотографию фолловеры.
Анна Седокова, Алла Довлатова и Ксения Бородина пришли на церемонию со своими дочерьми.
Как сообщает портал WMJ, Альбина Джанабаева впервые появилась на этой премии с супругом Валерием Меладзе.
Напомним, ежегодно на премию претендуют самые яркие и популярные артисты, но получают ее только лучшие из лучших.
Мы публикуем полный список лауреатов этого года:
«Лучший старт» — группа «Грибы»
«Лучшее концертное видео» — Филипп Киркоров
«Лучшая певица» — Светлана Лобода
«Кино и музыка» — Филипп Киркоров
«Едем в Крым» — «Хор Турецкого»
«Видео на выезде» — Зара
«Лучший хип-хоп проект» — L-One
«Звезда танцпола» — Александр Ревва (Артур Пирожков)
«Фан или профан» — Нюша
«Лучшая песня» — группа «Время и Стекло»
«Лучший креатив» — Светлана Лобода
«Лучший дуэт» — Мот и Ани Лорак
«Лучший певец» — Стас Михайлов
«Лучшая Группа» — группа «Руки Вверх»
«Лучший видеоклип» — Валерий Меладзе
Специальный приз (проект «Жить») — Игорь Матвиенко
Специальный приз «Артист года» — Филипп Киркоров
Фото: Александра Погиба/ Passion.ru, instagram.com, starface.ru