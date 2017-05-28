В Crocus City Hall назвали лучших из лучших

Время и Стекло

27 мая в Москве прошла торжественная церемония вручения VII Русской Музыкальной премии телеканала RU.TV, собравшая весь цвет отечественного шоу-бизнеса. По малиновой дорожке в своих лучших нарядах прошли Полина Гагарина, Ани Лорак, Анна Седокова, Кети Топурия, Наталья Подольская и другие звездные красавицы и красавцы. Не все наряды пришлись по вкусу требовательному зрителю. Так, например, наряд «Зены — королевы воинов», который выбрала для красной дорожки Ольга Бузова, подписчики знаменитости раскритиковали.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 27 2017 в 10:27 PDT

«Прикид дешевый, понты не к месту были вчера, короче, зазвездилась!!!», «Такой дешевый наряд», «Оля, верни детям игрушечные пластмассовые доспехи, купленные в Ашане в детском отделе...», «Полная безвкусица» —прокомментировали фотографию фолловеры.

Анна Седокова, Алла Довлатова и Ксения Бородина пришли на церемонию со своими дочерьми.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Май 27 2017 в 10:38 PDT

Публикация от borodylia (@borodylia)Май 27 2017 в 4:06 PDT

Как сообщает портал WMJ, Альбина Джанабаева впервые появилась на этой премии с супругом Валерием Меладзе.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)Май 27 2017 в 11:12 PDT

Напомним, ежегодно на премию претендуют самые яркие и популярные артисты, но получают ее только лучшие из лучших.

Мы публикуем полный список лауреатов этого года:

«Лучший старт» — группа «Грибы»

«Лучшее концертное видео» — Филипп Киркоров

«Лучшая певица» — Светлана Лобода

«Кино и музыка» — Филипп Киркоров

«Едем в Крым» — «Хор Турецкого»

«Видео на выезде» — Зара

«Лучший хип-хоп проект» — L-One

«Звезда танцпола» — Александр Ревва (Артур Пирожков)

«Фан или профан» — Нюша

«Лучшая песня» — группа «Время и Стекло»

«Лучший креатив» — Светлана Лобода

«Лучший дуэт» — Мот и Ани Лорак

«Лучший певец» — Стас Михайлов

«Лучшая Группа» — группа «Руки Вверх»

«Лучший видеоклип» — Валерий Меладзе

Специальный приз (проект «Жить») — Игорь Матвиенко

Специальный приз «Артист года» — Филипп Киркоров

Фото: Александра Погиба/ Passion.ru, instagram.com, starface.ru