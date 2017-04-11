Вчера стало известно, что в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса Cedars-Sinai Medical Center популярная российская певица родила сына, отцом которого, по слухам, является молодой бизнесмен Артем Комаров.

До этого момента, о самочувствии артистки ничего не было известно. Но, по всей видимости, Седокова немного пришла в себя и решила лично рассказать поклонникам о появление на свет наследника.

Анна опубликовала снимок из больничной палаты, на котором видно, что она находится под капельницей. Певица от всей души поблагодарила фанатов за поздравления и поделилась эмоциями.

«Привет. Да это правда . Мы родились . Спасибо ВАМ огромное за поздравления , спасибо за бесконечные смс , DM, письма с пожеланиями счастья , нам очень очень приятно . Было немного сложновато эти дни , как нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти , но кажется сейчас все позади . Мы все вместе , только что покушали и он уже заснул , а я решила ВАМ написать. МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ», - подписала фото Седокова.

Напомним, что о беременности артистки стало известно в феврале этого года. Помимо новорожденного сына, у Анны есть две дочери от предыдущих браков: 12-летняя алина и 5-летняя Моника.

Фото: Instagram