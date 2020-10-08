Женщина умерла после липосакции в частной клинике

Реанимационные мероприятия не помогли. Медики пытались завести сердце пациентки с помощью дефибриллятора, однако спасти женщину не удалось: у нее оторвался тромб. Прибывшая в клинику бригада скорой помощи констатировала смерть. Полиция выясняет обстоятельства гибели женщины. Проводится проверка по факту оказания врачами медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Это далеко не первый трагический случай, связанный с липосакцией. В феврале 2020 года китаянка, проживающая в Гонконге, поехала делать операцию в клинику пластической хирургии Сеула (Южная Корея), однако во время процедуры впала в кому. Пациентку немедленно перевели в другую больницу, где ее пытались реанимировать, но это не удалось, ее объявили мертвой. В январе этого года американка хотела избавиться от скоплений подкожного жира, но в итоге получила дыру в голени. 42-летняя Мари Эллен решилась на липосакцию, чтобы избавиться от липедемы - подкожных отложений жира в области голени. Спустя неделю после хирургического вмешательства кожа начала отслаиваться и врач настоял на ее удалении. Таким образом результатом липосакции стала в буквальном смысле слова дыра в ноге.