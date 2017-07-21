Как ни крути, а встречают по одежке, а еще точнее — по внешнему виду. Многие из нас комплексуют по поводу своей внешности, для кого-то это незначительно, а для кого-то чрезвычайно важно. Мало кто решается на радикальные меры для того чтобы изменить свой внешний вид.

После рождения второго ребенка я уже не хотела смотреть на себя в зеркало. Меня пугали обвисший живот и жировые отложения в области талии. С двумя детьми посещать тренажерный зал было проблематично, а уж сидеть на строгой диете тем более. Я все никак не могла взять себя в руки. Решающим моментом стал разговор, который начал мой муж. Он сказал, что благодарен мне за рождение двух чудесных сыновей, но надо подумать и о себе. Тогда я поняла, что действительно запустила себя, хотя всегда старалась выглядеть очень достойно.

В итоге я решила сделать липосакцию и живота, и бедер. Клинику выбрала одну из самых дорогих в городе, решила, что это гарантия хорошего результата. Все же это полноценная серьезная операция с наркозом и восстановительным периодом. На приеме врач показал, какие зоны мне следует убрать. Оказалось, что особенных противопоказаний к процедуре нет, нельзя делать операцию при плохой свертываемости крови, сахарном диабете, полной потере эластичности кожи или при обострившихся аутоиммунных заболеваниях. Затем мне нужно было сдавать разные анализы.

Через две недели настал день операции. Операция длилась около трех часов с учетом введения и выведения из наркоза. Сначала сделали укол, который разжижает жир, чтобы его проще было откачивать. Затем в коже делаются проколы и веерным методом выполняется «отсасывание» растворенного жира. За одну операцию в области живота удаляется не более 3 литров жировой массы, на бедрах — 1,5-2 литра. Это делается для того, чтобы избежать нарушения электролитного белкового баланса и других осложнений.

Когда я очнулась после наркоза, то болело все тело, примерно как после длительной тренировки в спортивном зале. Места операции были отекшие и в синяках, но это нормальная реакция, меня предупреждали. На мне уже было специальное белье, которое мне пришлось носить потом еще все время восстановления. Я осталась в больнице еще на двое суток, на всякий случай. Все это время мне кололи обезболивающее, а потом при выписке дали таблетки. Но примерно на третий день после операции они мне уже не понадобились. Пришлось отказаться на этот период от бани и сауны, а так хотелось похвастаться новым телом! Для того чтобы быстрее восстановиться, я посещала LPG-массаж, так рекомендовал доктор.

Самое страшное, чем меня пугали подруги — бугорки, которые появятся на местах, где делалась липосакция, если не держать строгую диету. Я действительно держу себя в руках, но только потому, что не хочу снова стать толстушкой. Свой рацион я бы не назвала строгим, просто стараюсь питаться здоровой пищей и не переедать. Никаких бугров на животе и бедрах у меня не образовалось.

После того, как я прошла и операцию, и восстановительный период, я ни разу не пожалела о том, что сделала липосакцию. Теперь я наконец-то довольна своим телом!