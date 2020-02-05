Из-за неудачной липосакции женщина впала в кому и впоследствии скончалась
Как передает онлайн-издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники в полиции, китаянка поехала делать операцию в клинику пластической хирургии Сеула (Южная Корея), однако во время процедуры пациентка впала в кому. «Женщина во время косметической операции впала в кому, после чего была немедленно переведена в другую больницу, где ее пытались реанимировать, но это не удалось, ее объявили мертвой. Детективы, ответственные за несчастные случаи на производстве, сейчас расследуют это дело», — сообщил сотрудник Сеульского столичного полицейского управления, добавив, что посмертное вскрытие для выяснения причин смерти будет произведено в ближайшие дни.
По мнению доктора Хо Чиу-минга, президента Гонконгского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, скорее всего, китаянка впала в кому из-за ошибки анестезиолога: «Это могла быть аллергическая реакция или передозировка лекарств, используемых при анестезии. В результате у пациента просто происходит остановка дыхания или начинаются проблемы с сердцем. Если что-то идет не так в ходе самой липосакции, осложнения, как правило, наступают через несколько часов или даже дней после операции». Специалист предупредил: прежде чем отправляться на операцию в другую страну, необходимо тщательно изучить послужной список хирурга, который будет с вами работать, иначе риск нарваться на недобросовестного специалиста возрастает в разы.
Фото: vostock-photo
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