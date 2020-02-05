Из-за неудачной липосакции женщина впала в кому и впоследствии скончалась

По мнению доктора Хо Чиу-минга, президента Гонконгского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, скорее всего, китаянка впала в кому из-за ошибки анестезиолога: «Это могла быть аллергическая реакция или передозировка лекарств, используемых при анестезии. В результате у пациента просто происходит остановка дыхания или начинаются проблемы с сердцем. Если что-то идет не так в ходе самой липосакции, осложнения, как правило, наступают через несколько часов или даже дней после операции». Специалист предупредил: прежде чем отправляться на операцию в другую страну, необходимо тщательно изучить послужной список хирурга, который будет с вами работать, иначе риск нарваться на недобросовестного специалиста возрастает в разы.

Фото: vostock-photo

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