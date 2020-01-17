Неудачная липосакция обернулась для пациентки гангреной ноги

42-летняя Мари Эллен решилась на липосакцию не похудения ради. Для нее это был единственный способ избавиться от липедемы - подкожных отложений жира в области голени. Считается, что эта часть тела - одна из самых опасных для липосакции. Женщина выбрала врача с двадцатилетним опытом работы. Правда, он не смог показать ей ни одной фотографии своих работ, вспомнила она позже.

После липосакции Эллен не почувствовала облечения. Наоборот, на ногу нельзя было наступить, а кожа в районе вмешательства начала чернеть и отмирать - верный признак гангрены, пишет Daily Mail. Женщина получила ожоги третьей степени.

Пациентка обратилась к своему хирургу, но он не сразу смог ее принять. Спустя неделю кожа начала отслаиваться и врач настоял на ее удалении. Таким образом результатом липосакции стала в буквальном смысле слова дыра в ноге .

Помощь женщина нашла в другой клинике, там ей срочно предложили пересадить кожу другого человека. О полном выздоровлении Мари Эллен говорить пока не приходится, ей предстоит долгая реабилитация. Она винит во всем хирурга.