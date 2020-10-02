Женщина потратила 700 тысяч рублей на липосакцию и теперь боится снова поправиться

«До марта я ходила в спортзал 5 раз в неделю, пока дети были в школе и детском саду, – говорит она. – Иногда и один раз в выходные, когда мой муж присматривал за ними. Но с марта по июнь все прекратилось». Женщина, конечно, каталась с детьми на велосипеде, но даже самые простые упражнения казались ей непреодолимой задачей. «У меня дома были гантели, я планировала заниматься, пока семья смотрела телевизор, но вскоре мои планы испарились. Зато я начала печь. И делала это в течение всей изоляции, чтобы отвлечься и занять детей», – говорит она, добавляя, что от природы она сладкоежка. Донна понимала, что это плохая привычка, но не могла перестать есть. Причем здоровую пищу оттеснили более вредные блюда – чипсы, шоколад, пирожные. Очнулась она только тогда, когда ее вес перевалил за 82,5 килограмма.

Тогда после снятия карантина женщина отправилась на липосакцию в Турцию, где пробыла неделю. Ее операция прошла успешно: хирург удалил ей 4 литра жира, что равнялось примерно 3,6 килограммам веса, а также отрезал ей 3 килограмма лишней кожи с живота, спины, боков и рук. По этой причине Донна очень переживает, что из-за вновь введенных ограничений все ее труды пойдут прахом, ведь она вновь останется дома рядом с плитой и рецептами любимых пирожных.

Фото: facebook Donna Lacey

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