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«Коже требуется время»: 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной рассказала о последствиях резкого похудения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Толкалина с дочкой Машей

Фото: Instagram

Девушка ответила на многочисленные вопросы подписчиков.

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария написала пост в Instagram о своем похудении. По эмоциям девушки заметно, что вопросы о том, как ей удалось избавиться от 30 кг веса, ей порядком наскучили, ведь о своем преображении она рассказывала уже не раз.

В обращении к подписчикам она дала понять, что не стоит ее до бесконечности спрашивать о чудо-диете, ведь про это она рассказывала уже не раз и два года назад тему закрыла.

«Мои прекрасные, дорогие и замечательные, зачем вы это делаете? Пожалуйста! Вопрос моего похудения давно, еще два года назад был закрыт!

Для тех, кто благостно ничего не понимает, объясняю. Мне уже очень давно и много, два года как, пишут самые разные люди, спрашивают, как я похудела, обвиняют и ставят какие-то умопомрачительные диагнозы, говорят, что до похудения мне было лучше и т.д.

Несмотря на то, что я уже сделала кучу постов на эту тему, мы с вами все равно возвращаемся к этому вопросу...

Да, я похудела. Да, сильно, на 30 кг. Да, быстро. И это каждому под силу!», — написала Мария и показала две фотографии, на которых виден результат ее работы над собой.

«Не буду лукавить, есть определенные нюансы, которыми я с вами не поделилась. А именно: у меня был лишний вес потому что мне нельзя было заниматься спортом на протяжении 7 лет. Почему? Когда мне было 8, я сильно повредила спину, у меня была достаточно серьезная травма — компрессионный перелом позвоночника. Я долго ходила в ортопедическом корсете. И даже после его снятия, любые физические нагрузки для меня были табу. И только в 15, осознав, что я бы хотела совершенствоваться в этом направлении и полностью восстановившись, я взяла себя в руки, занялась спортом, наладила питание.

Почему я не выгляжу спортивно? Я худела с большого веса, и поэтому моей коже требуется время, чтобы привыкнуть к меньшим объемам и прийти в тонус. Не исключено, что она никогда без косметологических процедур в этот тонус не придет.

Я вижу, что для многих из вас этот вопрос не теряет своей актуальности. Поэтому, я в ближайшее время придумаю, как же мне структурированно и подробно рассказать вам все, что я знаю, а знаю я много... Консультации с диетологами, психологами, тренерами и йога-тичерами зря не прошли. Я все вам расскажу! Те, кому интересно, ждите!

Главное помните, что изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону, можно лишь тогда, когда ты полюбил себя, таким какой ты есть, увидел, принял и признал свои недостатки и достоинства», — закончила свою речь Мария Михалкова-Кончаловская.

Любовь Толкалина недавно призналась, что ее 18-летняя дочь тайно вышла замуж. Об этом актриса упомянула в одном из комментариев на своей странице в социальной сети.

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

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