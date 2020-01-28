«Коже требуется время»: 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной рассказала о последствиях резкого похудения

В обращении к подписчикам она дала понять, что не стоит ее до бесконечности спрашивать о чудо-диете, ведь про это она рассказывала уже не раз и два года назад тему закрыла.

«Мои прекрасные, дорогие и замечательные, зачем вы это делаете? Пожалуйста! Вопрос моего похудения давно, еще два года назад был закрыт!

Для тех, кто благостно ничего не понимает, объясняю. Мне уже очень давно и много, два года как, пишут самые разные люди, спрашивают, как я похудела, обвиняют и ставят какие-то умопомрачительные диагнозы, говорят, что до похудения мне было лучше и т.д.

Несмотря на то, что я уже сделала кучу постов на эту тему, мы с вами все равно возвращаемся к этому вопросу...

Да, я похудела. Да, сильно, на 30 кг. Да, быстро. И это каждому под силу!», — написала Мария и показала две фотографии, на которых виден результат ее работы над собой.