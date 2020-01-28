«Коже требуется время»: 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной рассказала о последствиях резкого похудения
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария написала пост в Instagram о своем похудении. По эмоциям девушки заметно, что вопросы о том, как ей удалось избавиться от 30 кг веса, ей порядком наскучили, ведь о своем преображении она рассказывала уже не раз.
В обращении к подписчикам она дала понять, что не стоит ее до бесконечности спрашивать о чудо-диете, ведь про это она рассказывала уже не раз и два года назад тему закрыла.
«Мои прекрасные, дорогие и замечательные, зачем вы это делаете? Пожалуйста! Вопрос моего похудения давно, еще два года назад был закрыт!
Для тех, кто благостно ничего не понимает, объясняю. Мне уже очень давно и много, два года как, пишут самые разные люди, спрашивают, как я похудела, обвиняют и ставят какие-то умопомрачительные диагнозы, говорят, что до похудения мне было лучше и т.д.
Несмотря на то, что я уже сделала кучу постов на эту тему, мы с вами все равно возвращаемся к этому вопросу...
Да, я похудела. Да, сильно, на 30 кг. Да, быстро. И это каждому под силу!», — написала Мария и показала две фотографии, на которых виден результат ее работы над собой.
«Не буду лукавить, есть определенные нюансы, которыми я с вами не поделилась. А именно: у меня был лишний вес потому что мне нельзя было заниматься спортом на протяжении 7 лет. Почему? Когда мне было 8, я сильно повредила спину, у меня была достаточно серьезная травма — компрессионный перелом позвоночника. Я долго ходила в ортопедическом корсете. И даже после его снятия, любые физические нагрузки для меня были табу. И только в 15, осознав, что я бы хотела совершенствоваться в этом направлении и полностью восстановившись, я взяла себя в руки, занялась спортом, наладила питание.
Почему я не выгляжу спортивно? Я худела с большого веса, и поэтому моей коже требуется время, чтобы привыкнуть к меньшим объемам и прийти в тонус. Не исключено, что она никогда без косметологических процедур в этот тонус не придет.
Я вижу, что для многих из вас этот вопрос не теряет своей актуальности. Поэтому, я в ближайшее время придумаю, как же мне структурированно и подробно рассказать вам все, что я знаю, а знаю я много... Консультации с диетологами, психологами, тренерами и йога-тичерами зря не прошли. Я все вам расскажу! Те, кому интересно, ждите!
Главное помните, что изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону, можно лишь тогда, когда ты полюбил себя, таким какой ты есть, увидел, принял и признал свои недостатки и достоинства», — закончила свою речь Мария Михалкова-Кончаловская.
Любовь Толкалина недавно призналась, что ее 18-летняя дочь тайно вышла замуж. Об этом актриса упомянула в одном из комментариев на своей странице в социальной сети.
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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