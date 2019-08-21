«Все контролировалось мамой»: 18-летняя дочь Любови Толкалиной рассказала, как похудела на 30 кг

41-летняя актриса Любовь Толкалина и ее 18-летняя дочь стали очередными гостьями «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Красавицы ответили на вопросы ведущей, в числе которых был и весьма животрепещущий — многие подписчики блога Марии Михалковой-Кончаловской хотели бы узнать секрет ее избавления от 30 килограммов.
«Я пошла в спортзал. Сократила количество еды. Все контролировалось мамой. Я приносила в школу контейнеры с едой. Ела рис, овощи, куриные грудки. Утром дома не завтракала, хотя мама была этим очень недовольна. Первый раз принимала пищу в 11 часов», — рассказала девушка.
Она отметила, что сначала в ее планы входила потеря всего трех-четырех лишних килограммов, но увлечение здоровым образом жизни дало более заметные результаты.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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