«Все контролировалось мамой»: 18-летняя дочь Любови Толкалиной рассказала, как похудела на 30 кг

«Я пошла в спортзал. Сократила количество еды. Все контролировалось мамой. Я приносила в школу контейнеры с едой. Ела рис, овощи, куриные грудки. Утром дома не завтракала, хотя мама была этим очень недовольна. Первый раз принимала пищу в 11 часов», — рассказала девушка.

Она отметила, что сначала в ее планы входила потеря всего трех-четырех лишних килограммов, но увлечение здоровым образом жизни дало более заметные результаты.