passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Высокие отношения: Любовь Толкалина трогательно поздравила экс-мужа Егора Кончаловского с днем рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина в 2008 году

Фото: Juliya Khanina/ Global Look press

Актриса поблагодарила судьбу за то, что в ее жизни есть такой человек.

Режиссер Егор Кончаловский принимает поздравления с 54-летием. Одной из первых режиссера поздравила его бывшая гражданская жена — актриса Любовь Толкалина.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочкой. «Пока все дома», 2008 год

«Сегодня, 15 января, день рождения празднует Егор Кончаловский. Наш дорогой и единственный. Ничто не может помешать моему желанию бесконечно радоваться и благодарить жизнь за тебя. За все без исключения наши приключения, включая расставание. Пусть получается все задуманное, сбывается все загаданное, пусть случаются чудеса. Пусть ты будешь счастлив и здоров. Наша сила и покой. Ты знаешь, я на связи с космосом 24/7 чтобы это было так. С днем рождения! Тебя и всех нас!», — поздравила экс-супруга Любовь Толкалина.

«Красивая пара», «Любонька, вы сама мудрость и любовь», «Такие гармоничные», «Поздравление искренне любящей Любови. Всем бы так любить, несмотря ни на что. Молодчинка!», «Какая красивейшая пара, глаз не отвести», — написали в комментариях под поздравлением.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прожили вместе 20 лет, но официально женаты не были. У них есть 18-летняя дочь Мария. Разрыв Толкалиной и Кончаловского произошел в 2017 году. Но Любовь отметила, что до этого времени уже давно не жили как семья. В 2017 году у режиссера родился сын Тимур от второй жены Марии.

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya, Ekaterina Tsvetkova, Natalya Loginova, Juliya Khanina/ Global Look press

Видео: Пока все дома

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!