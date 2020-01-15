Высокие отношения: Любовь Толкалина трогательно поздравила экс-мужа Егора Кончаловского с днем рождения

«Красивая пара», «Любонька, вы сама мудрость и любовь», «Такие гармоничные», «Поздравление искренне любящей Любови. Всем бы так любить, несмотря ни на что. Молодчинка!», «Какая красивейшая пара, глаз не отвести», — написали в комментариях под поздравлением.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прожили вместе 20 лет, но официально женаты не были. У них есть 18-летняя дочь Мария. Разрыв Толкалиной и Кончаловского произошел в 2017 году. Но Любовь отметила, что до этого времени уже давно не жили как семья. В 2017 году у режиссера родился сын Тимур от второй жены Марии.