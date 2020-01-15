Высокие отношения: Любовь Толкалина трогательно поздравила экс-мужа Егора Кончаловского с днем рождения
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Фото: Juliya Khanina/ Global Look press
Режиссер Егор Кончаловский принимает поздравления с 54-летием. Одной из первых режиссера поздравила его бывшая гражданская жена — актриса Любовь Толкалина.
«Сегодня, 15 января, день рождения празднует Егор Кончаловский. Наш дорогой и единственный. Ничто не может помешать моему желанию бесконечно радоваться и благодарить жизнь за тебя. За все без исключения наши приключения, включая расставание. Пусть получается все задуманное, сбывается все загаданное, пусть случаются чудеса. Пусть ты будешь счастлив и здоров. Наша сила и покой. Ты знаешь, я на связи с космосом 24/7 чтобы это было так. С днем рождения! Тебя и всех нас!», — поздравила экс-супруга Любовь Толкалина.
«Красивая пара», «Любонька, вы сама мудрость и любовь», «Такие гармоничные», «Поздравление искренне любящей Любови. Всем бы так любить, несмотря ни на что. Молодчинка!», «Какая красивейшая пара, глаз не отвести», — написали в комментариях под поздравлением.
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прожили вместе 20 лет, но официально женаты не были. У них есть 18-летняя дочь Мария. Разрыв Толкалиной и Кончаловского произошел в 2017 году. Но Любовь отметила, что до этого времени уже давно не жили как семья. В 2017 году у режиссера родился сын Тимур от второй жены Марии.
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya, Ekaterina Tsvetkova, Natalya Loginova, Juliya Khanina/ Global Look press
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