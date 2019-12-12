Любовь Толкалина призналась, что ее 18-летняя дочь Мария давно замужем
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Фото: Instagram
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского — 18-летняя Мария — несколько недель назад показала фото со сверкающими кольцами. А после девушка со своим 27-летним избранником Никитой уехала жить в Санкт-Петербург. Она посчитала, что именно северная столица поможет ей развивать свой художественный талант. Но после она стала сомневаться в своем выборе и призналась, что впала в апатию.
Поклонники активно обсуждают каждый снимок Марии. И под одной из фотографий дочери Любовь Толкалина «проболталась», что Маша уже не просто невеста, а жена Никиты.
Знакомство Марии Михалковой-Кончаловской с мужем было случайным — на вокзале. Сначала они просто общались, а после дружба переросла в роман. Актриса выбор дочери одобрила, об этом рассказывала сама Мария.
«Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из родителей. Наоборот, переживала, что Никите они не понравятся. Но все хорошо. Мама Никиту любит. Папа сказал, что не может его объективно оценить, ведь я для него всегда маленькая Маша», — признавалась девушка.
Фото и видео: Instagram
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