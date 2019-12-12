Любовь Толкалина призналась, что ее 18-летняя дочь Мария давно замужем

Знакомство Марии Михалковой-Кончаловской с мужем было случайным — на вокзале. Сначала они просто общались, а после дружба переросла в роман. Актриса выбор дочери одобрила, об этом рассказывала сама Мария.

«Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из родителей. Наоборот, переживала, что Никите они не понравятся. Но все хорошо. Мама Никиту любит. Папа сказал, что не может его объективно оценить, ведь я для него всегда маленькая Маша», — признавалась девушка.