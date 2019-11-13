53-летний Егор Кончаловский тайно женился на матери своего сына?

Бывшая гражданская жена Егора Кончаловского — актриса Любовь Толкалина тепло отзывается о новой семье отца своей дочери. Она рассказывала, что Тимур стал долгожданным ребенком, о котором давно мечтали.

Отношения Толкалиной и Кончаловского длились два десятка лет, у них есть 18-летняя дочь Мария. О своем разрыве пара долго не сообщала. В январе 2017 года они рассказали, что расстались, а уже через несколько месяцев у Кончаловского родился сын.