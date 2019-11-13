53-летний Егор Кончаловский тайно женился на матери своего сына?
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Фото: Instagram
Егор Кончаловский тайно женился на матери своего 2-летнего сына Тимура, сообщает «Комсомольская правда». Избранницей режиссера стала юрист Мария Леонова.
Поклонники Егора Кончаловского заподозрили его в тайном браке после того, как режиссер с любимой женщиной и мамой — актрисой Натальей Аринбасаровой прибыли на премьеру фильма Андрея Кончаловского «Грех». На безымянных пальцах влюбленных красовались обручальные кольца.
Фото: Instagram
Кстати, под редкими фото любимой женщины Егора, режиссера спрашивали, почему они долго не женятся.
С Марией Леоновой режиссер познакомился, когда она защищала его интересы в суде. Кончаловский с семьей живут в Подмосковье в собственном доме.
Бывшая гражданская жена Егора Кончаловского — актриса Любовь Толкалина тепло отзывается о новой семье отца своей дочери. Она рассказывала, что Тимур стал долгожданным ребенком, о котором давно мечтали.
Отношения Толкалиной и Кончаловского длились два десятка лет, у них есть 18-летняя дочь Мария. О своем разрыве пара долго не сообщала. В январе 2017 года они рассказали, что расстались, а уже через несколько месяцев у Кончаловского родился сын.
Фото и видео: Instagram
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