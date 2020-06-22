Суд увеличил сумму алиментов Дмитрия Тарасова в пользу дочери от первого брака

История о том, как ставший многодетным отцом футболист Дмитрий Тарасов обратился в суд с просьбой уменьшить сумму алиментов, которые он передавал бывшей жене на воспитание их общей 11-летней дочери Ангелины, взволновала Сеть. Вопреки просьбе спортсмена уменьшить сумму алиментов в пять раз, Черемушкинский суд ее увеличил, передает Telegram-канал Mash.

Футболиста обязали отдавать бывшей жене 1/4 часть всех своих доходов, плюс 100 тысяч рублей в месяц сверх этой суммы.

К слову, в последнее время черная полоса в жизни Дмитрия закончилась и ситуация с работой улучшилась: он наконец занял позицию полузащитника в футбольном клубе «Рубин» и перевез Анастасию Костенко с двумя дочками в Казань, где тренируется.