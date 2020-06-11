Анастасия Костенко с детьми переезжает в Казань
«Мы переезжаем! Да-да, в Казани уже все готово к нашему приезду! Любимый выбрал нам пристанище и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему. Это был часто задаваемый вопрос, поедем ли мы вслед за главой нашей семьи? Ну конечно. Разве может быть как-то иначе?! Что может быть лучше для детей, чем два их любимых и любящих друг друга человека перед глазами? Новый опыт, новый город, это же так здорово», — поделилась она.
«Честно говоря, я сейчас в ступоре, так как не понимаю, что нужно с собой взять для себя и деток на первые 2-3 месяца (хотя вопрос не совсем критичный, ведь в любой момент можно будет приехать домой в Москву и взять что-то нужное, но все же). Так хочется, наконец-то, погулять всем составом. По городу, по парку и тд. Говорят, в Казани очень красиво», — делится переживаниями жена футболиста.
Фото и видео: Instagram
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