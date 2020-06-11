Анастасия Костенко с детьми переезжает в Казань

«Мы переезжаем! Да-да, в Казани уже все готово к нашему приезду! Любимый выбрал нам пристанище и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему. Это был часто задаваемый вопрос, поедем ли мы вслед за главой нашей семьи? Ну конечно. Разве может быть как-то иначе?! Что может быть лучше для детей, чем два их любимых и любящих друг друга человека перед глазами? Новый опыт, новый город, это же так здорово», — поделилась она.