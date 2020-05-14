Тарасов назвал причины скандального развода с Бузовой: «Не хотела детей, унижала мою семью»

Дмитрий Тарасов заявил, что развелся с Ольгой Бузовой, в первую очередь, из-за того, что она не хотела от него детей, а он в браке с ней, напротив, мечтал о наследниках. «Ощущение было, что только я хотел завести детей. Так и есть на самом деле... Я видел, что человеку просто неинтересно, интересна только карьера. Я не утверждаю, это не доказано, но мое предположение – человек принимал противозачаточные. Я ее отправил к своему доктору. Он якобы тоже что-то нашел, после чего дал мне совет: "Я вижу, что ты хочешь, но она не хочет. Предложи ей ЭКО. Сделаем сразу двоих. Если откажет, все ясно". Я с ней поговорил аккуратно, планировал, как это все поднести. Она сказала: "Давай, все супер". Проходит два дня, я радостный, она говорит: "Зачем нам два ребенка?" Я говорю: "Я не хочу, чтобы, когда мне было непонятно сколько лет, ребёнок только в детский сад пошел. Ты роди, и всё, свободна, живем, радуемся жизни, новый этап". Но сам разговор был такой: зачем нам два, давай одного. Мне надоело в этом ковыряться, я устал, понял, что просто человек не хочет. Я отпустил ситуацию. <...> В какой-то момент сказал ей, что больше ее не люблю», — сказал футболист в интервью каналу Super.

Также Дмитрий Тарасов признался, что взломал телефон Ольги Бузовой и прочитал неприятные ему переписки, в которых она крайне негативно отзывалась о его семье и даже о его покойном отце. Это, по словам спортсмена, окончательно вывело его из себя: после прочитанного Дмитрий попросил Ольгу вернуть ему машину, которую когда-то сам ей подарил.