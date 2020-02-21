Совсем недавно поклонники Дмитрия Тарасова поздравляли его с новым контрактом. Однако на одной из первых тренировок «Рубина» он неудачно столкнулся с другим игроком, упал — и покинул поле только с помощью медиков. Спортивные издания сообщают: с большой вероятностью Тарасов выбыл на сезон, именно на этот срок был заключен его контракт — до конца сезона-2019/20.Из предыдущего клуба 32-летний футболист ушел со скандалом из-за отказа «Локомотива» оплачивать операцию, которую медики провели после полученной на поле травмы. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!