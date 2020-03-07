Адвокат Дмитрия Тарасова озвучил размер его зарплаты в «Рубине»

Выбытие из игры не сказалось на зарплате Дмитрия. «К сожалению, Тарасов получил травму. Это футбол. Мы, конечно, не будем расторгать с ним контракт. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент», — отмечало руководство клуба.

Напомним, Дмитрий Тарасов впервые стал отцом в 2009 году — его первая супруга Оксана Пономаренко родила дочь. Младшие дочки спортсмена Милана и Ева родились в его браке с Анастасией Костенко.