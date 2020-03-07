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Адвокат Дмитрия Тарасова озвучил размер его зарплаты в «Рубине»

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Дмитрий Тарасов

Фото: Instagram Дмитрия Тарасова

Футболист намерен уменьшить сумму алиментов на содержание старшей дочери.

Не так давно поклонники поздравляли 32-летнего Дмитрия Тарасова с возвращением в большой футбол — спортсмен подписал контракт с казанским «Рубином», однако уже на одной из первых тренировок на новом месте полузащитник получил серьезную травму.

Как стало известно, Тарасов по контракту с «Рубином» получает полмиллиона рублей в месяц. Размер зарплаты футболиста озвучил его адвокат в разговоре с журналистами портала StarHit. В настоящее время спортсмен и его юрист намерены уменьшить размер алиментов на содержание старшей дочери футболиста Ангелины: «Недавно у моего подопечного родился третий ребенок и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 80 тысяч рублей. То есть мы будем настаивать на уменьшении ныне существующих алиментов в пять раз. Суд рассмотрит наше ходатайство на следующем заседании — 23 марта», — отмечает источник.

Выбытие из игры не сказалось на зарплате Дмитрия. «К сожалению, Тарасов получил травму. Это футбол. Мы, конечно, не будем расторгать с ним контракт. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент», — отмечало руководство клуба.

Напомним, Дмитрий Тарасов впервые стал отцом в 2009 году — его первая супруга Оксана Пономаренко родила дочь. Младшие дочки спортсмена Милана и Ева родились в его браке с Анастасией Костенко.

Фото и видео: Instagram

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