«Мое идеальное творение!» Экс-супруга Дмитрия Тарасова показала подросшую красавицу-дочь

«Ровно 11 лет назад я поняла, что такое настоящая любовь! Ее величину нельзя измерить, она бесконечна. Доченька, я поздравляю тебя с Днем Рождения! Ты стала круглой отличницей в школе, сделала большой рывок в волейболе. Ни разу не пожаловалась на усталость и стабильно посещала 2 тренировки подряд. Я знаю, следующий учебный год будет сложным: новая школа, коллектив, изучение второго языка, каждодневные многочасовые тренировки, сборы. Но я всегда буду рядом! Ты во всем мне помогаешь и поддерживаешь. Мы понимаем друг друга без слов и можем шутить и смеяться без остановки. Ты с одинаковым энтузиазмом рассказываешь о синем цвете Ива Кляйна и строить шалаши из еловых веток. Ты разносторонняя, утонченная, воспитанная, образованная, тактичная, коммуникабельная, с тонким чувством юмора. (Сама не ожидала, что так получится😂). Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!!! P.S. Ты - мое идеальное творение!», — написала Оксана Тарасова на своей странице в Instagram.