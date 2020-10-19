Собянин назвал неприемлемым введение комендантского часа в Москве
Как уточнил глава российской столицы, комендантский час и запрет на передвижение он считает неприемлемыми мерами в борьбе с коронавирусом. По его мнению, самое верное решение – найти средний путь между закрытием населенного пункта и полным отказом от ограничительных мер. Для этого не следует трогать основные направления экономики, лишать москвичей работы.
Как объяснил Собянин, большое число выявляемых случаев заражения, прежде всего, связано с тем, что в городе живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе. Глава города напомнил, что объем тестирования в Москве один из самых высоких в РФ.
Собянин напомнил, что около 2,1 миллиона человек должны оставаться дома – это граждане, относящиеся к категории в возрасте старше 65 лет. Еще 70 тысяч человек имеют хронические заболевания и также не должны выходить из дома.
Более миллиона человек, по данным мэрии, перешли на удаленный режим работы. Около 1,5 миллиона трудящихся жителей Москвы уже переболели вирусом и будут иметь иммунитет к коронавирусу. «Итого мы получаем примерно 6,5 миллиона человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть», - подчеркнул мэр. Собянин подчеркнул, что проверки соблюдения масочного режима нужно воспринимать не как разовую кампанию, а новую реальность до окончания пандемии.
Напомним, в Москве ранее продлили школьные каникулы из-за коронавируса. Дети в 2020 году отдохнули с 5 по 18 октября. Собянин перевел старшеклассников в Москве на дистанционное обучение.
Также Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за распространения COVID-19. Политик указал на то, что переболевшие коронавирусом люди обязаны соблюдать те же рекомендации, что и остальные. По его словам у ученых пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни.
Ситуация с числом больных в Москве меняется не в лучшую сторону. Администрация города ранее уже попросила оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями.
Фото: Global Look Press
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