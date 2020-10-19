Собянин назвал неприемлемым введение комендантского часа в Москве

Собянин напомнил, что около 2,1 миллиона человек должны оставаться дома – это граждане, относящиеся к категории в возрасте старше 65 лет. Еще 70 тысяч человек имеют хронические заболевания и также не должны выходить из дома.

Более миллиона человек, по данным мэрии, перешли на удаленный режим работы. Около 1,5 миллиона трудящихся жителей Москвы уже переболели вирусом и будут иметь иммунитет к коронавирусу. «Итого мы получаем примерно 6,5 миллиона человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть», - подчеркнул мэр. Собянин подчеркнул, что проверки соблюдения масочного режима нужно воспринимать не как разовую кампанию, а новую реальность до окончания пандемии.

Напомним, в Москве ранее продлили школьные каникулы из-за коронавируса. Дети в 2020 году отдохнули с 5 по 18 октября. Собянин перевел старшеклассников в Москве на дистанционное обучение.

Также Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за распространения COVID-19. Политик указал на то, что переболевшие коронавирусом люди обязаны соблюдать те же рекомендации, что и остальные. По его словам у ученых пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни.

Ситуация с числом больных в Москве меняется не в лучшую сторону. Администрация города ранее уже попросила оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями.