Собянин рекомендовал вернуться к удаленному формату работы

Прежде всего, ограничения коснуться людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 28 сентября они должны перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск. «Не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок», - говорится на сайте мэрии. Кроме того, пожилых москвичей и гостей столицы призвали временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. При этом прогулки на свежем воздухе и занятия спортом разрешены. Предприятиям рекомендовано перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников. Также руководителям фирм следует строго следить за соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

Как уточнил Собянин, в Москве в последние дни заметно увеличилось число заражения коронавирусом. «Приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний», - напомнил мэр столицы. По его словам, строгое выполнение режима самоизоляции весной помогло в борьбе с вирусом.