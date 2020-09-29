Собянин объявил о продлении каникул для московских школьников
Учащиеся смогут отдохнуть две недели — с 5 по 18 октября. Как уточнил глава города, в этот период также детей освободят от дистанционного обучения.
«Школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — уточнил он.
По словам Собянина, на несовершеннолетних приходится большая доля зараженных коронавирусом. При этом у большинства детей болезнь протекает бессимптомно, что делает их опасными: от ребенка вирус может перейти к другому человеку.
Мэр напомнил, что приходя домой из школы, дети легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее. По мнению политика продленные каникулы нужно использовать как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье. Также он рекомендовал провести это время дома или на даче. Выходить гулять лучше во двор или ближайший парк. Напомним, в Москве ранее лицам с хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 лет рекомендовали не выходить на работу в офис. Собянин также призвал руководителей фирм перевести большую часть сотрудников на удаленку.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
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