Собянин объявил о продлении каникул для московских школьников

Учащиеся смогут отдохнуть две недели — с 5 по 18 октября. Как уточнил глава города, в этот период также детей освободят от дистанционного обучения.

«Школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — уточнил он.

По словам Собянина, на несовершеннолетних приходится большая доля зараженных коронавирусом. При этом у большинства детей болезнь протекает бессимптомно, что делает их опасными: от ребенка вирус может перейти к другому человеку.