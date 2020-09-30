Удаленный режим работы в Москве, рост числа зараженных: как развивается пандемия в России

Данный указ в совокупности с ранее принятыми мерами (досрочные каникулы для школьников, временная приостановка работы кружков на 2 недели) призван остановить стремительный рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается в последние недели. Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве зафиксировано 2308 новых случаев инфицирования, всего же в стране к 30 сентября заболели COVID-19 8481 человек.

Также, по сообщениям РБК, в связи с тревожной статистикой президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что, несмотря на то, что люди устали от пандемии и ограничений, а некоторые до сих пор до конца не верят в существование этой инфекции, ситуация по-прежнему остается серьезной, потому носить маски и соблюдать социальную дистанцию просто необходимо, чтобы не повторить карантина и жестких ограничений, с которыми столкнулся весь мир в марте этого года. Инфекционные заболевания в целом являются «тихим, незаметным, но очень опасным врагом», заявил глава государства и добавил, что надо быть готовыми к любому повороту событий.

Фото: pixabay

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