Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса
Политик указал на то, что переболевшие коронавирусом люди обязаны соблюдать те же рекомендации, что и остальные. По его словам у ученых пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни.
Ситуация с числом больных в Москве меняется не в лучшую сторону. Администрация города ранее уже попросила оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями. Они временно не могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.
Также власти Москвы рекомендуют частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах и отправить детей по домам вместе с городскими учебными заведениями. Собянин напомнил, что пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Градоначальник напомнил что санитайзеры могут использоваться только как дополнение к перчаткам, но не заменяют их.
Он обязал московских работодателей перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы. Собянин пригрозил им выборочными проверками.
«Сотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы жителей о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу», — пояснил мэр. Кроме того, градоначальник объяснил, что на борьбу с пандемией город выделил 284 миллиарда рублей, из которых 213 миллиардов уже потрачены. В различных формах поддержку получили более восьми миллионов жителей российской столицы. В городе 3,5 миллиона собственников жилья освободили от взносов на капитальный ремонт во втором квартале 2020 года.
Касательно обязательности вакцины для волонтеров, работающих с пожилыми людьми, Собянин ответил, что она будет добровольной для всех категорий граждан.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!