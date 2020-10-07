Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Политик указал на то, что переболевшие коронавирусом люди обязаны соблюдать те же рекомендации, что и остальные. По его словам у ученых пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни.

Ситуация с числом больных в Москве меняется не в лучшую сторону. Администрация города ранее уже попросила оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями. Они временно не могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

Также власти Москвы рекомендуют частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах и отправить детей по домам вместе с городскими учебными заведениями. Собянин напомнил, что пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Градоначальник напомнил что санитайзеры могут использоваться только как дополнение к перчаткам, но не заменяют их.

Он обязал московских работодателей перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы. Собянин пригрозил им выборочными проверками.