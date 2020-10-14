Собянин перевел старшеклассников в Москве на дистанционное обучение
Кроме того, старшеклассники на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения. Таким образом, в школу должны будут ходить дети, учащиеся в 1-5 классах, их транспортные карты разблокируют. Ученики с 6 по 11 класс с 19 октября будут получать образование на дому. «Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен», — добавил руководитель.
Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые были объявлены в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, мы приняли следующие решения: https://t.co/pXPXtLGvP2 pic.twitter.com/GrdzIbZr1z— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 14, 2020
Частным образовательным организациям также рекомендовано перейти на дистанционный формат.
До 1 ноября 2020 года не будут работать государственные кружки и секции. Меры приняты ради сокращения числа контактов во время пандемии.
Напомним, в Москве продлили школьные каникулы из-за коронавируса. Школьники в 2020 году отдыхают с 5 по 18 октября.
Ранее Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за распространения COVID-19. Политик указал на то, что переболевшие коронавирусом люди обязаны соблюдать те же рекомендации, что и остальные. По его словам у ученых пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни.
Ситуация с числом больных в Москве меняется не в лучшую сторону. Администрация города ранее уже попросила оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями. Они временно не могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Мэр обязал московских работодателей перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы. Собянин пригрозил им выборочными проверками.
Фото: Global Look Press
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