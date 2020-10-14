Собянин перевел старшеклассников в Москве на дистанционное обучение

До 1 ноября 2020 года не будут работать государственные кружки и секции. Меры приняты ради сокращения числа контактов во время пандемии.

Напомним, в Москве продлили школьные каникулы из-за коронавируса. Школьники в 2020 году отдыхают с 5 по 18 октября.

Ранее Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за распространения COVID-19. Политик указал на то, что переболевшие коронавирусом люди обязаны соблюдать те же рекомендации, что и остальные. По его словам у ученых пока нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни.

Ситуация с числом больных в Москве меняется не в лучшую сторону. Администрация города ранее уже попросила оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями. Они временно не могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Мэр обязал московских работодателей перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы. Собянин пригрозил им выборочными проверками.